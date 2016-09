Bloggen gegen rechts: neuer Dreiteiler

Teil eins ging am Montag auf www.maximeweberblog.com online, der Rest folgt im Laufe der Woche. Material hat der Student an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mehr als genug.

Obwohl er mehr Zurückhaltung feststellt: "Einige 'übliche Verdächtige' posten immer noch Beiträge, aber seit den rezenten Urteilen ist mehr Zurückhaltung bemerkbar." Dafür gibt es aber einen "Neuling", der sich definitiv mit "herausragenden" Beispielen für Webers Blog "qualifiziert" hat: die öffentliche Facebook-Gruppe "Knouter-Club". Eine Luxemburger Gruppe, mit Luxemburger Administrator, die aber problemlos als offizielle Fan-Seite der "Alternative für Deutschland" durchgehen könnte.

Rezentes Beispiel vom Tage, nach Platz zwei der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern (► Link ): "Führerin" Frauke Petry wird mit einem spontanen "Sieg Heil" bereits zur Kanzlerwürde gratuliert ...Schon mehr als zwei Wochen alt und noch immer nicht gelöscht: der Kommentar "Das Dreckstück gehört aufgehängt" unter einem Beitrag über die deutsche Grünen-Chefin Claudia Roth. Nicht gelöscht heißt in dem Fall mindestens geduldet. Man ersetze die Grünen-Politikerin für ein Luxemburger Beispiel durch die ASTI-Präsidentin und den Hassaufruf/die Todesdrohung durch eine Schusswaffe ... für einen solchen Facebook-Post gab es in Luxemburg bereits eine rechtskräftige Haftstrafe (► Link ), gefolgt von weiteren ähnlichen Urteilen gegen z.T. die gleichen Personen (► Link ).