Britischer Singer-Songwriter Peter Sarstedt gestorben

Seinen größten Erfolg hatte Peter Sarstedt 1969 mit dem an Marie-Claire gerichteten Song "Where Do You Go To My Lovely", das nicht nicht nur Elemente der beginnenden Pop-Rock-Bewegung, sondern auch des französischen Chansons beinhaltete. Das Lied wurde unter anderem vom Filmemacher Wes Anderson in seinem Film "The Darjeeling Limited" übernommen. Peter Sarstedt schrieb mehr als 100 Lieder und brachte an die 14 Alben heraus, das letzte im Jahr 2013.