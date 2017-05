Nach Kontrolle folgt Strafanstalt

In Stadt-Luxemburg wurde die Polizei in der Nähe des Drogenhilfszentrums in der route de Thionville auf einen Mann aufmerksam. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann zur nationalen Fahndung ausgeschrieben war und eine 6-monatige Haftstrafe gegen ihn bestand.

Ein Arzt erklärte den Mann für haftfähig und die Beamten brachten ihn in die Strafvollzugsanstalt.