Noch immer keine Spur

Seit einem Jahr wird nach einem Trio gefahndet. Die drei Männer hatten in der rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt einen Mann ausgeraubt. Dabei wurde das Opfer in die Rippen geschlagen. Anschließend hoben sie mit der gestohlenen Bankkarte Geld ab.

Bis heute gibt es keine neue Hinweise zu den Tätern. Bereits im Sommer hatte die Polizei Fotos ( ► Link ) eines Täters veröffentlicht - ohne Erfolg. Am Mittwoch wurden die Bilder erneut publiziert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache am Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 244 295 00 entgegen.