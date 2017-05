Kein Sonderzug nach Blankenberge

Wer in Luxemburg hat diesen Zug noch nicht genommen? Der "Blankenberge Express" hat Tausende Familien über die Sommermonate für einen Kurztrip an die belgische Küste gebracht.

Im Sommer 2017 und 2018 fährt kein "Luxembourg-Blankenberge Express", heißt es am Mittwoch von der CFL ( ► Link ). Als Grund werden die zahlreichen Baustellen auf dem belgischen Schienennetz genannt.

"Wir waren völlig überrascht", heißt es am Mittwoch von Michel Dondelinger. Er ist Präsident des "Groupement des amis du rail" in Luxemburg. Sie organisieren jedes Jahr den Sonderzug nach Blankenberge.

Will man ans Meer, muss man zwischen dem 1. Juli und dem 3. September 2017 nach Brügge fahren und in einen anderen Zug in Richtung Küste umsteigen.

Auch im Sommer 2018 wird es die Traditionsverbindung nicht geben. Kommendes Jahr wird die Zuglinie 50 zwischen Luxemburg-Stadt und Arlon grundsaniert. Dort fährt über den Sommer lediglich ein Schienenersatzverkehr.