Cargolux hat neuen Strategen

Die Luxemburger Frachtfluggesellschaft Cargolux hat Christoph Michael Bannerman zum Vizepräsidenten für den Bereich Corporate Development & Strategy gemacht.

Der Manager hat eine langjährige Erfahrung in der Luftfahrt und in der Logistikbranche. So arbeitete er bereits bei der Lufthansa Gruppe im Bereicht Strategie, Allianzen und Marketing, sowohl an den Standorten Frankfurt wie auch in Singapor.