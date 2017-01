Drei Jahre Haft ohne Aufschub

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 15. April 2016 erneut zugeschlagen zu haben. Im Zug zwischen Luxemburg und Ettelbrück habe er einem ihm nicht bekannten Mann aus heiterem Himmel einen Schlag versetzt. Auch ein Polizist in Zivilkleidung, der sich einmischte, machte Bekanntschaft mit den Fäusten von Gonçalves P.

Kurze Zeit später kam es erneut zu einem Zwischenfall, dieses Mal am Bahnhof Ettelbrück. Hier versetzte Gonçalves P. einem an der Unterführung stehenden Mann, ebenfalls aus heiterem Himmel, einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen, die gleich zwei Operationen nach sich ziehen sollten.

Der Angeklagte gab während des Prozesses an, er müsse Schläge austeilen, da er ständig von irgendwelchen Leuten “observiert” werde. Sie würden ihn sogar im Supermarkt verfolgen, ihn auf Schritt und Tritt genau beobachten, usw. Ein psychiatrisches Gutachten lag dem Gericht vor, in dem von “systematisiertem Wahn”, von “Paranoia” und “Realitätsverlust” die Rede ging.

Die Staatsanwältin hatte im Dezember 42 Monate feste Haft und eine Behandlung in einer Psychiatrie beantragt. Am Montagnachmittag fiel nun folgendes Urteil: Gegen den bereits vorbestraften Gonçalves P. wurde eine Gefängnisstrafe von drei Jahren augesprochen. Dazu kommt, dass er dem erstgenannten Opfer 150 Euro, dem zweiten insgesamt 5.350 Euro an Entschädigung bezahlen muss.