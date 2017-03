Flugverkehr am Airport Paris-Orly komplett eingestellt

Nach dem Zwischenfall am Flughafen Paris-Orly ist der Luftverkehr an dem Airport komplett gestoppt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber am Samstag auf Twitter mit. Er rief Passagiere auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben.

#Orly Trafic aérien interrompu, certains vols à l'approche sont déroutés vers Roissy-CDG — dgac