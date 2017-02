Eine Bastion fällt

Die private Mädchenschule Fieldgen hatte in Luxemburg einen Exotenstatus. Die traditonsreiche Privatschule gibt es seit 125 Jahren. Zunächst als Hauswirtschaftschule gegründet, entwickelte sich mit den Jahren daraus ein Lyzeum. Die Schule legt Wert auf innovative Pädagogik, heißt es in einem Facebook-Video.

Jetzt will die Schule neue Wege gehen. Ab dem kommenden Schuljahr 2017/2018 öffnet das Fieldgen seine Türen auch für Jungs. "Wir wurden immer wieder gefragt, warum wir unsere Schule nicht auch für Jungen öffnen," erklärt Direktorin Renelde Urbain in dem Video. Sie findet es auch wichtig, das die Jungen sich eine christliche Schule mit Religionsunterricht aussuchen dürfen.

Zwei Jahre wurde der Schritt intern vorbereitet, heißt es weiter. Ab September werden die ersten Jungen im Fieldgen antreten. Tabu für Jungs bleibt aber auch weiterhin das Internat. Ab 7e dürfen die Mädchen entscheiden, ob sie in eine gemischte oder in eine reine Mädchenklasse wollen.

In der Fieldgen-Facebook-Kommentarleiste sind die Leser geteilter Meinung über die Entscheidung. Viele sind enttäuscht über diesen Schritt. So heißt es unter anderem "Oh wier d'schwester daniele nach do geif den fieldgen net sou enden enttäuschung pur". Ein anderer Leser meint: "Nennt d'Kand dach mam Numm... de Bistum wëll eng Schoul fir d'Chrëschten an d'Förderen vun de Meedecher gett dofir geopfert. Scho nees e wonnerbart Beispill dat d'Fra'en vun der Relioun ënnerdréckt ginn."