Enzos Tod gibt Rätsel auf

Enzos Geschichte beginnt am letzten Mittwoch, wie der Großvater des Jungen gegenüber der Tageszeitungberichtet. Der vierjährige Junge bekommt in der Schule große Bauchschmerzen. Die Schule kontaktiert daraufhin die Mutter, die entscheidet, das Kind in die Notaufnahme des CHEM in Esch zu bringen.Der Arzt der dort Enzo untersucht, so, stellt bei dem Jungen eine Gastroenteritis (Magen-Darm-Entzündung) fest. Wie der Großvater weiter berichtet, hatte Enzo bereits kurz vorher eine Solche und die Symptome gleichen denen die der Junge auch vorher hatte. Der Arzt verschreibt dem Kind daraufhin Medikamente und die Familie kann den Jungen mit nach Hause nehmen.Damit beginnt die Leidensgeschichte des Jungen allerdings erst. Auch am Donnerstag verschwinden die schlimmen Bauchschmerzen des Jungen nicht. Am Freitagmorgen dann entschließt Enzos Familie sich den Jungen erneut in die Notaufnahme des CHEM zu bringen. Der gleiche Arzt wie beim ersten Mal empfängt Enzo. Er hält an seiner Diagnose fest. Gegenübersagt der Großvater, der Arzt habe den Jungen kaum untersucht. Lediglich seine Hand habe er berührt.

Am Abend verschlimmert sich der Zustand des Jungen zusehens. Der Großvater der auf das Kind aufpasst versucht dem Jungen etwas zu trinken zu geben. Enzo allerdings übergibt sich jedes Mal sofort, behält nichts bei sich. Als die Eltern nach Mitternacht nach Hause kommen bringen sie das Kind wieder in die Notaufnahme - dieses mal in die Kannerklinik in Strassen.

Dort nimmt sich sofort ein Team des Jungen an. Dem Jungen wird Blut abgenommen, er erhält eine Infusion. Zu diesem Zeitpunkt hat der Junge bereits drei Tage nichts gegessen. Aber auch hier können die Ärzte nichts Ungewöhnliches feststellen, schreibt. Auch eine Röntgenuntersuchung bringt keine Erklärung für den Zustand des Jungen. Die Ärzte stellen lediglich fest der Verdauungstrakt des Jungen sei "en panne" berichtet der Großvater. Für eine Operation fehlt den Ärzten eine Ursache. Ein Spezialist soll am Morgen kommen um eine Sonografie vorzunehmen.

In der Nacht bekommt Enzo Herzrasen. Sein Herzrythmus steigt auf bis zu 200 Schläge in der Minute. Am Samstagmorgen ist der Kind tot.

Bislang scheint es keine Erklärung für den sich rapide verschlechternden Zustand des Jungen zu geben. Eine Autopsie des Körpers wurde Le Quotidien zufolge gestern begonnen. Die Familie wurde durch einen hohen Beamten darüber informiert, dass das Gesundheitsministerium sich der Sache angenommen hat.

Der Großvater beteuert gegenüber Le Quotidien, dass er solange die Authopsie nicht abgeschlossen ist niemandem einen medizinischen Fehler vorwerfen oder eine Polemik auslösen will. Er wolle aber, dass "die öffentlichkeit weiß, dass Kinder an einer Gastroenteritis sterben können". Falls sich herausstelle, dass die Ärzte einen Fehler gemacht haben, würde die Familie allerdings die Justiz einschalten.