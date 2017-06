Heftiges Gewitter nähert sich Luxemburg

Wetterfrosch Philippe Ernzer von Météo Boulaide schreibt ebenfalls gegen 15.30 Uhr auf seiner Facebook-Seite, dass die derzeit bereits aktiven großen Gewitterzellen möglicherweise südlich und nördlich an Luxemburg vorbeiziehen könnten.



Beide sind aber Teil von größeren Entwicklungen, die durchaus noch für die eine oder andere ziemlich ungemütliche Stunde in Luxemburg sorgen könnten. Ab dem frühen Abend soll es aber wieder ruhiger werden. Die offizielle Mitteilung von Meteolux geht derzeit davon aus, dass die Gefahr nach 18.00 Uhr gebannt sein wird. Schlimmstenfalls könnten laut Meteolux innerhalb einer Stunde 25 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter niedergehen, und die Windstöße 90 bis 110 km/h erreichen.



Wie immer in letzter Zeit hängt viel von der Bewegung der Gewitterzellen ab. Sind sie sehr langsam, können sie innerhalb kürzester Zeit und ohne Vorwarnung für lokal sehr begrenzte, dafür aber umso heftigere Gewitter sorgen. Besondere Vorsicht sei derzeit im Norden des Landes geboten. Météo Boulaide warnt, dass mit Hagel und Sturmböen von bis zu 100 km/h gerechnet werden muss.