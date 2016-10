2017 starten erste Tests für Gratis-WLAN in Zügen

Die Franzosen haben es, die Deutschen, die Holländer ebenfalls und auch die Belgier bieten WLAN-Verbindungen in Zügen an. Die beiden DP-Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty wollten Ende August in einer parlamentarischen Anfrage von Transportminister François Bausch wissen, wie es um einen freien WLAN-Zugang in den Zügen in Luxemburg steht.

Am Donnerstag kam die Antwort aus dem Verkehrsministerium. Im Januar 2017 werden die ersten der elf bestellten neuen Kiss-Züge für die CFL über die Schienen in Luxemburg rollen. Die neuen S-Bahnen sind mit WLAN ausgestattet und verfügen über Mobilfunksignalverstärker.

Für welche neue Surfstrategie sich das Ministerium am Ende entscheiden wird, ist noch unklar. Minister François Bausch spricht darum auch in seiner parlamentarischen Antwort am Donnerstag von einer mehrmonatigen Testphase.

Keine Wifi-Pläne gebe es derzeit für die regionalen Verkehrsbetriebe (RGTR-Busse) in Luxemburg, hieß es weiter.