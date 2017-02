So sieht Asselborn die Wahl von Steinmeier

Jean Asselborn: In all den Jahren, als Heinz Fischer noch Österreichs Bundespräsident und Steinmeier Außenminister war, ist eine Beziehung entstanden, die selbstverständlich auf unserer politischen Blutgruppe basierte. Aber auch auf Freundschaft. Wenn Menschen den gleichen Sinn für Humor teilen, bringen sie es auch fertig, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich jetzt ändert.

Wir haben noch unsere Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Wir haben uns während den letzten Wochen fast jeden zweiten Tag unterhalten. Das bleibt auch so. Natürlich muss ich respektieren, dass er kein aktiver Politiker ist, der sich ständig mit der Aktualität beschäftigt. Ich glaube aber trotzdem, dass er immer noch ein Außenpolitiker von großem Format ist. Das ist für mich persönlich qualitativ von großem Wert.

So wie ich Frank-Walter Steinmeier kenne, bin ich davon überzeugt, dass er sich für eine humane und solidarische Gesellschaft einsetzt. Für eine Gesellschaft, die weder auf Abschottung noch auf Egoismus setzt. Wenn das in Deutschland greift, hat es selbstverständlich einen Einfluss auf Europa.

Ich mische mich als Außenminister nicht in die Parteipolitik Deutschlands ein. Ich glaube aber, dass etwas passiert ist, das über die Person von Martin Schulz hinausgeht. Schulz ist ein Europapolitiker und das weiß auch jeder Mensch in Deutschland. Er ist ein Außenpolitiker, der europäische, vernünftige Politik immer sehr hoch gehalten hat. Dass das mit Blick auf die öffentliche Meinung so einschlägt, ist ein positives Zeichen.

Luxemburg überlebt nicht ohne die EU. Die Überlebenschancen tendieren ohne EU gen null.

Auch hier kann ich nur sagen, dass wir vernünftig sein müssen. Wir können nur zusammen erfolgreich sein und dürfen nicht gegeneinander arbeiten.