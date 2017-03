Überraschungsfund in Israel

Die Flaschen seien südwestlich von Tel Aviv in der Nähe eines früheren Gebäudes der britischen Armee gefunden worden, teilte die Israelische Altertumsbehörde am Mittwoch mit. "Die Entdeckung dieser Stätte und die Funde ermöglichen uns einen Blick auf den undokumentierten Teil der Geschichte und rekonstruiert erstmals das alltägliche Leben und die Freizeit der Soldaten", sagte der Leiter der Ausgrabung, Ron Toueg, am Mittwoch.

Vor einigen Wochen hatten Wissenschaftler in der Nähe der Stadt Ramle den unteren Teil eines Gebäudes entdeckt, der mutmaßlich als Baracke für Soldaten gedient hatte. Darin hätten sie etwa Uniform-Knöpfe, Gürtelschnallen und Teile von Reitausrüstungen gefunden, sagte Toueg.

Wenige Meter neben dem Gebäude habe es eine Müllhalde gegeben. «Wir waren überrascht, neben zerbrochenem Geschirr und Besteck eine enorme Zahl an Getränke- und Alkoholflaschen zu finden», sagte Toueg. «Es scheint, dass die Soldaten ihre Pausen genutzt haben, um die Anspannung abzubauen, indem sie häufig Alkohol tranken.»

Nach Angaben der Forscher ist es der erste Fund dieser Art in Israel. Die Flaschen hätten vor allem Wein, Bier und Sprudel enthalten, aber auch Gin und Whisky. Die Flaschen seien aus Europa gekommen und alle leer gewesen.

Im November 1917 hatten britische Soldaten unter General Edmund Allenby das Gebiet um Ramle erobert. Bevor sie Jerusalem besetzten, waren die Streitkräfte rund neun Monate in dem Bereich stationiert.