Seit 1974 gibt es die „City Concorde“. Kurz bevor die „Belle Etoile“ ihre Türen öffnete, bestand das Einkaufszentrum in Helfent bereits. Unter dem Motto „Preparing your City“ setzen die Bauträger, die Familie Koster, ganz auf das Konzept der Familienfreundlichkeit. „Bei uns kann der Kunde sich wohlfühlen und den Alltagsstress vergessen“, so Romain Koster. Sein Sohn Max, der seit sieben Jahren die Geschäftsführung übernommen hat, erklärt, dass der größte Vorteil der City Concorde die kostenlose Parkingmöglichkeit sei. „Insgesamt verfügen wir jetzt bereits über 2.150 Parkplätze. Acht Stellplätze sind sogar mit Aufladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet“, betont Max Koster.

Die bestehende Geschäftsfläche von 40.000 Quadratmetern wird um rund 10.000 m2 vergrößert. Die Familie Koster setzt für den Bau auf eine moderne und zeitlose Architektur. In etwa 50 Millionen Euro fließen in den Ausbau. Im obersten Stockwerk des neuen Gebäudes ist ein Rooftop-Restaurant und eine Terrasse von 750 m2. Darüber hinaus wird dort ein Fitnessstudio zu finden sein.