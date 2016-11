Fußgänger: Sicherheitstipps

Am Montag, nach der traurigen Nachricht vom Tod zweier Unfallopfer (► Link ), erklärte die Polizei auf Nachfrage von, dass man sich im Rahmen einer nationalen Kampagne im Dezember der Sicherheit der Fußgänger widmen will.

Sichtbar werden! So lautet bereits jetzt der stets gültige Ratschlag in diesem Zusammenhang. Als Fußgänger kann man die eigene Sicherheit deutlich verbessern, wenn man helle Kleidung oder eine Warnweste anzieht, so eine Polizeisprecherin.

"Die Kleidung ist ganz wichtig. Viele ältere Menschen sind dunkel angezogen", bestätigte auch Jean-Marie Mousel, Präsident der Vereinigung "Amicale Senioresécherheetsberoder" (ASSB), gegenüber. Die Vereinigung aus Schifflingen berät Luxemburg-weit Senioren zum Thema Sicherheit.

"Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass viele ältere Menschen, sobald sie am Zebrastreifen stehen, loslaufen, ohne sich umzuschauen. Sie glauben, als Fußgänger hätten sie dort 'Vorfahrt'", berichtete Mousel. Die Vereinigung rät den Senioren, am Bürgersteig beim Zebrastreifen stehen zu bleiben und sich umzusehen. Danach Blickkontakt mit den Verkehrsteilnehmern aufnehmen, und erst wenn die angehalten haben, über den Zebrastreifen auf die andere Straßenseite gehen.

Weitere Tipps, wie sich Senioren sicher im Verkehr, beim Online-Banking oder auch -Shopping bewegen, finden Interessenten auf der Internetseite der Vereinigung: www.assb.biz