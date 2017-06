Gut behütet, ausreichend trinken

Diese Temperatur bedeutet Warnstufe Orange: "avis de grande chaleur". Diese Stufe wird ausgerufen bei voraussichtlichen Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad und wenn es am Vortag durchschnittlich über 23 Grad warm war. Für die nördliche Landeshälfte gilt lediglich ein "avis de chaleur", hier soll es bis zu 32 Grad warm werden.

Neben den üblichen Ratschlägen gilt u.a. auch: sich am Besten dann, wenn es am wärmsten ist, nicht im Freien aufhalten. Drinnen ist es je nach Örtlichkeit allerdings im Fall großer Hitze auch nicht angenehm; Meldungen von "hitzefrei" in Schulen gibt es bisher aber nicht. Die Gemeinde Mertert-Wasserbillig hatte am Vortag angekündigt, dass ab 35 Grad der Unterricht ausgesetzt würde (► Link ).Wie entwickelt sich das Wetter weiter? Diese Informationen, sowie zu treffende Vorsichtsmaßnahmen, finden Sie auf Meteolux.lu . Sollte der "plan canicule" für gefährdete Personen ausgerufen werden müssen, gilt: Sante.lu . Die Details der Ratschläge des Gesundheitsministeriums bei großer Hitze gibt es hier . Da bei hohen Temperaturen auch die Ozonwerte steigen können, gilt für Autofahrer auf den Autobahnen: CITA-Signale im Auge behalten, falls die Geschwindigkeit auf 90 km/h begrenzt werden sollte. Wir werden Sie natürlich auch auf dem Laufenden halten.

Die derzeit gültigen Prognosen für den Lauf der Woche sagen übrigens: große Hitze auch noch am Mittwoch und Donnerstag, möglicherweise Gewitter am Donnerstagabend, Nationalfeiertag selbst am Freitag soll nach bisherigem Stand der Dinge mit 23 bis 25 Grad tagsüber erträglicher ausfallen.