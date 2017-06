Straßenlaterne gegen Balkon

Irgendwas in der Planung ist wohl schief gelaufen. Zumindest sieht es so aus. Denn in der Rue du Commerce in Kayl wurde ein etwas anderer Rohbau errichtet: Nach dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht".

Eine Straßenlaterne stand wohl den Bauarbeiten im Weg. Also wurde einfach mal der Balkon um die Straßenlaterne herumgebaut.

Der Balkon ist jetzt zwar etwas kleiner als seine Artgenossen, dafür bekommen die künftigen Bewohner eine steuerfinanzierte Rund-um-die-Uhr-Beleuchtung ihres Außenbereichs.