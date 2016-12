20.000 Briefe für den "Kleeschen"

Noch nie haben so viele Kinder Briefe an den Nikolaus ins saarländische St. Nikolaus geschickt: Am Wochenende sei der 20.000. Brief im Nikolauspostamt eingegangen und beantwortet worden, sagte der Vorsitzende des Festausschusses St. Nikolaus, Peter Gerecke, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dies seien bereits rund 1.400 Briefe mehr als im Vorjahr: "Bis Heiligabend kommen ja noch einige hinzu." Das Postamt feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Alle Kinder-Briefe werden persönlich von ehrenamtlichen Helfern des Nikolauses beantwortet.

Die Wünsche per Post erreichten den kleinen Ort im Warndt aus aller Welt. Als neue Herkunftsländer der Schreiber seien in diesem Jahr Israel und Kenia hinzugekommen, sagte Gerecke. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Es ist bis zum 24. Dezember geöffnet.

St. Nikolaus war bis 1973 eine eigenständige Gemeinde und ist nun ein Ortsteil der Gemeinde Großrosseln.