Kondolenzschreiben aus Luxemburg

In einem Kondolenzschreiben an Königin Elisabeth hat Großherzog Henri seine Anteilnahme für die Opfer der Attacken in London ausgedrückt.

"Mit großem Schmerz haben die Großherzogin und ich von der schrecklichen Attacke gehört, die sich auf der London Bridge und dem Borough Market gestern ereignet haben", so der Großherzog in seinem Kondolenzschreiben. "Unser tief empfundenes Mitgefühl geht an die Opfer und deren Familien. Die Menschen in Luxemburg übermitteln ihnen gemeinsam mit uns eine Botschaft des Mitgefühls und der Solidarität, angesichts dieser neuen Attacke im Herzen Ihrer Hauptstadt."