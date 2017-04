Presserat rügt RTL

Wie der Presserat am Dienstag in einer Mitteilung erklärt, habe der Presserat über seine Plenarversammlung seine Aufgabe zur Selbstregulierung laut Art. 2 des Deontologiekodex wahrgenommen und deshalb am 7. März in der "plénière" sowohl RTL-Content-Direktor Steve Schmit, wie auch den für die Sendung "Nol op de Kapp" verantwortlichen Journalisten Marc Thoma angehört. Man wollte prüfen, wie das am 3. Oktober 2016 von RTL ausgestrahlte Interview mit dem ehemaligen Mudam-Direktor Enrico Lunghi zustande kam.

Der Presserat kam zur Schlussfolgerung, "dass das Interview nicht den ethischen Vorgaben des Deontologie-Kodex entspricht und stellt die journalistische Aufbereitung des Interviews in Frage. Art. 9b und 9c des Deontologie-Kodex würden besagen, dass manipulative Handlung in Ton und Bild deutlich gekennzeichnet sein sollten, um nicht die Realität zu verzerren oder gar zu beinflussen. "Die von Marc Thoma und RTL angeführte technische Vorgehensweise" würden nach der Auffassung des Presserats diese Vorgaben nicht erfüllen.

Deshalb sprach der Presserat in seiner Plenarsitzung vom 4. April – "mehrheitlich" heißt es in der Pressemitteilung – eine formelle Rüge gegen RTL und den verantwortlichen Journalisten aus und ruft alle Presseorgane auf, diese Art der Berichterstattung zu vermeiden.

Nach der ALIA ist dies also die zweite formale Beanstandung der Arbeits-/Vorgehensweise von RTL, resp. Marc Thoma, bei diesem Interview. In dessen Folge arbeitet Lunghi bekanntlich nicht mehr beim Mudam (► Link ), wurde die RTL-Sendung "Nol op de Kapp" eingestellt (► Link ) und gab es auch ansonsten reichlich Unruhe beim TV- und Radiosender (► Link ).CEO Alain Berwick verliess den Sender zum 31. Dezember 2016 (► Link ), ohne dass RTL auch in diesem Zusammenhang weitergehende Aussagen zur "Affäre" machte. Bis Sommer 2017 bleibt Berwick außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von CLT-UFA, hatte es in der damaligen Erklärung geheißen. Auch als eine Ethik-Arbeitsgruppe eingesetzt wurde (► Link ), bezog der Sender nie wirklich Stellung.Auf den neuverhandelten Konzessionsvertrag hatte die "Affäre" keine direkten Auswirkungen. Die Laufzeit wurde zwar auf drei Jahre herabgesetzt; in Zukunft wird es allerdings eine substantielle staatliche Finanzspritze für den TV-Bereich geben (► Link ).