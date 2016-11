"Qualitative Wuesstem"

Welches Wachstum will Luxemburg? Verkraftet das Großherzogtum einen 1,2 Millionen Einwohnerstaat? Verfügt das Land über genügend Ressourcen und Infrastrukturen? Über diese und weitere Fragen wird diese Woche unter dem Motto „Landesplanung fir eng nohalteg Zukunft“ debattiert.

Den Anfang macht heute eine Diskussionsrunde zum Thema „Qualitative Wuesstum“ im Auditorium der Universität Luxemburg am Campus Belval. Die zentralen Ergebnisse dieser vierstündigen öffentlichen Debatte an der 11 Organisationen aus der Zivilgesellschaft können Sie ab 16 Uhr hier in unserem Live-Ticker mitverfolgen.

Den Anfang wird der Minister für Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung François Bausch machen. Er geht auf die Visionen für die territoriale Entwicklung in Luxemburg ein.

Anschließend werden dann die 11 Organisationen aus der Zivilgesellschaft, darunter die Caritas, CGFP, CGJL (Jugendkonferenz), CLC (Handelsverband), Handwerkerverband, Fedil, LCGB, Mouvement écologique, OGBL, Solep (Société luxembourgeoise pour l’évalutation et la prospective), und das Syvicol über Visionen und Lösungsvorschläge debattieren.

Seit vielen Monaten sei man dabei eine Phantomdiskussion zu führen über das Landeswachstum. Es stelle sich die Frage wer eigentlich den 1,1 Millionen Einwohnerstaat anstrebe. Auf jeden Fall sei dies nicht die Regierung, so Bausch.

"Ich und auch die Regierung haben keine Lust Phantomdebatten zu führen, wir wollen reale Diskussionen führen."

Bausch erklärt, dass man die Wachstumsdebatte der letzten Jahre überdenken müsse. Die Regierung arbeite bereits seit zwei bis drei Jahren an der Problematik. Zwei große zentrale Felder seine hier, die Qualität des Wachstums und das Wachstum der Arbeitsplätze, neue Aspekte bringe diesbezüglich die Rifikin-Studie. Ein weiteres Feld ist die Frage danach wo und wie Luxemburg wachsen solle.

Luxemburg habe laut Bausch ein. Vor allem mit den Bodenressourcen müsse man schonender umgehen.François Bausch präsentiert einigezum Bevölkerungswachstum und zum Wachstum des Bruttoinlandprodukts zwischen 1991 und 2016. Auf die Renten kommt er ebenfalls zu sprechen und auf die Alterspyramide. Die Renten seien durch die Einwanderung vorerst abgesichert.

Die Population sei extrem gewachsen. Die großen Gemeinden wie Luxemburg und Esch-sur-Alzette liegen natürlich auf den ersten Plätzen aber auch Landgemeinden wie Fischbach sind prozentual stark gewachsen.

Auch diewachsen weiter. Bausch zeigt hier ein Beispiel von Wincheringen. Hier ist die Gemeinde zwischen 2002 und 2015 enorm gewachsen. Dies sei darauf zurückzuführen, dass sehr viele französische sowie deutsche Bürger in Luxemburg arbeiten und somit näher an die Grenzen ziehen.Bezüglich dererläutert Bausch, dass die Situation nicht mehr tragbar sei. Der Verkehr sammele sich um die Hauptstadt herum und somit seien die Autobahnen in diesem Umkreis stark überlastet. Auch beim öffentlichen Transport sehe es nicht viel besser aus. Hier sei zu den Spitzenzeiten auch eine Überlastung festzustellen.Bausch präsentiert dreifür Luxemburg:"Wenn alles so weiterlaufen würde wie bisher": Das Einwohnerwachstum ebenso wie der Wachstum der Arbeitsplätze werde sich vor allem auf die Hauptstadt sowie die südlichen Gemeinden konzentrieren. Dies sei die Situation, die wir bereits jetzt verspühren und würde somit den gesamten Süden überlasten, Stauprobleme würden wachsen und auch die Zerschneidung der Landschaft würde massiv ansteigen."scénario Dirigé et Théorique": Das Wachstum der Arbeitsplätze müsste auf mehrere regionale Zentren verteilt werden und somit würde das Populationswachstum sich ebenfalls auf die unterschiedlichen Zentren verteilen."scénario Organisé et Harmonieux": Einige regionale Zentren würden bestehen bleiben. Man würde jedoch drei Agglomerationszentren schaffen, im Süden, im Zentrum und im Norden. Für die Population würde das bedeuten, dass der Wachstum um diese drei Zentren massiv ansteigen würde.

Laut Bausch sollen die zukünftigen Diskussionen vor allem in Richtung des zweiten und dritten Szenarios geführt werden.