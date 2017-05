Nommern: Trinkwasserknappheit

"Wegen der anhaltenden trockenen Wetterlage und den geringen Niederschlägen in den letzten Wochen, sowie dem damit einhergehenden erhöhten Trinkwasserverbrauch in den letzten Tagen, besteht aktuell in der Gemeinde Nommern die Gefahr von Trinkwasserknappheit", so die Mitteilung.

Nachstehend die Aktivitäten, welche mit sofortiger Wirkung von der Gemeinde untersagt sind:

• Waschen der Fahrzeuge außerhalb professionell betriebener Waschanlagen.

• Säubern der Bürgersteige, Garagen, Terrassen, Treppen, Fassaden und Höfe mit Wasser.

• Neubefüllung privater Teiche, Schwimm- und Planschbecken.

• Erneuern des Wassers privater Schwimm- und Planschbecken.

• Benutzen eines Hochdruckreinigers.

• Betreiben von Brunnen (außer im geschlossenen Kreislauf).

• Kühlen von Lebensmitteln und Getränken unter fließendem Wasser.

• Bewässerung von Rasen, Park- und Grünanlagen, Friedhöfen und Sportplätzen – ausgenommen sind jedoch rezent angelegte Pflanzungen.

• Bewässerung des Gartens mit fließendem Wasser (Schlauch). Die Bewässerung mit der Gießkanne bleibt möglich.

Von diesen Einschränkungen ausgenommen sind laut Verordnung Gewerbetreibende, welche in einem dieser Aktivitätsfelder spezialisiert sind.

"Falls die genannten Maßnahmen zur Wassereinsparung nicht ausreichend sein sollten, können in einer weiteren (roten) Phase, tiefgreifendere Einschränkungen notwendig werden", schreibt der Schöffenrat abschließend.

Die Einwohner werden informiert auf: www.nommern.lu/actualite