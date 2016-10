Ehemann mit Anderen erwischt - Er wirft mit Bierflaschen um sich

«Der anschließende Ehestreit artete in einer körperlichen Auseinandersetzung aus, wobei der Ehemann seine Frau mit Bierflaschen beworfen und mit dem Tode bedroht haben soll», teilte die Polizei in Koblenz am Sonntag mit.

Gegen den Mann wird nach dem Streit vom Samstag wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. «Das Ehepaar konnte räumlich voneinander getrennt werden», stellte die Polizei fest. Zum Alter der Betroffenen machte sie mit Rücksicht auf beide keine Angaben.