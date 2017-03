Einbrüche und Tanzeinlage

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gleich mehrmals eingebrochen. So zum Beispiel in Oberkorn sowie in Niederkorn, wo Sommerreifen und ein Fahrrad aus einer garage entwendet wurden. In Differdingen wurde in ein Restaurant eingebrochen und die Kasse geklaut. Auch in der Hauptstadt, Grevenmacher und Mamer kam es zu Einbrüchen.

Gegen 3.30 Uhr am Samstagmorgen wurden Polizisten zu einer fünfköpfigen Gruppe in der Avenue de la Gare in Luxemburg gerufen. Die Opfer schilderten, dass sie von zwei Männern angetanzt wurden. Dies sollte als Ablenkungsmanöver dienen um die Brieftaschen zu stehlen.

Während die Beamten den Erklärungen zuhörten, warf einer der Beschuldigten eine Brieftasche auf den Boden. Die andere Geldbörse konnte unter einem parkenden Auto gefunden werden. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden mit aufs Revier genommen und Protokoll wurde erstellt.