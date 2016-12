Etwas zu mild, ziemlich trocken und eher sonnig

Im September war es vorwiegend sonnig und trocken, die Temperaturen lagen laut MeteoLux weit über dem Durchschnitt. Erst gegen Ende des Monats sei es kühler und feuchter geworden.

Dieser kühle und feuchte Wetter setzte sich dann auch in der ersten Oktoberhälfte fort. Mitte Oktober kam es dann vor allem im Ösling zu heftigen Windstößen, Bis Ende des Monats blieb es anschließend neblig und trüb.

Anfang November haben die Wetterverhältnisse sich dann stark verändert. Am 8. Und 9. November setzte der Regen ein, in höheren Lagen kam es auch zu ersten Schneefällen. In der Folge wurde es regnerisch und sehr windig, die Temperaturen wurden wieder milder. Eine Kaltfront aus Nordwesten sorgte jedoch am 18. November erneut für starke Wind- und Sturmböen. An der Messstation am Findel wurden Windstärken von bis zu 76 km/h gemessen. Ende November setzte dann die Kälte in Luxemburg ein.

- Mit 10,4 Grad Celsius lag die Durchschnittstemperatur in diesem Jahr ein Grad über dem Durchschnittswert der Referenzperiode 1981-2010.

- Der höchste Wert wurde am 13. September mit 30,5 Grad gemessen.

- Der niedrigste Wert lag am 30. November bei -5,7 Grad.

- Mit einer Durchschnittstemperatur von 17,4 Grad war der diesjährige September der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1947. (Der wärmste September war 2006, damals lag die Temperatur bei 17,5 Grad)