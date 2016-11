Ma’an ta’allama – zusammen lernen

Die ASTI, in Kooperation mit dem Bildungsministerium und dem „Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte“, hat ihr französisch-arabisch-luxemburgisches Lexikon vorgestellt. Wegen der Konfliktherde im Nahen Osten, allen voran des Bürgerkrieges in Syrien und der Bedrohung durch die IS-Terrormiliz, habe das Großherzogtum 2015 viele Flüchtlinge aus arabisch-sprachigen Ländern aufgenommen. Um eine schnellstmögliche Integration zu gewährleisten, sei die Kommunikation untereinander unerlässlich, so die ASTI in einer Pressemitteilung. Um den Schutzsuchenden die Integration im Alltag zu erleichtern, wurde die Idee eines französisch-arabisch-luxemburgischen Lexikons geboren.

1.590 Wörter wurden in dem Buch übersetzt, um den Flüchtlingen das Erlernen des Französischen und des Luxemburgischen zu erleichtern, darunter Alltagsbegriffe wie „Freund“ (sadiiq) oder „Kartoffel“ (bataataa). In einem zweiten Teil wurden dann auch nützliche Sätze, wie z.B „Wo ist das Immigrationsministerium?“, übersetzt. Doch auch den freiwilligen Helfern, die den Flüchtlingen Sprachkurse geben, werde das Lexikon ein wichtiges Hilfsmittel beim alltäglichen Umgang mit diesen sein. Des Weiteren sei das Werk als kulturelle Brücke zwischen den Flüchtlingen und den Einheimischen zu verstehen; eine Möglichkeit, unsere Gesellschaft weiter zu bereichern, ganz nach dem Motto „Ahlan wa sahlan“ – willkommen.