Binnenschiff löst sich von Quai

Um 11:15 am Sonntag wurde der Bereitschaftsdienst des "Centre d´Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert" zu einer technischen Hilfeleistung auf der Mosel gerufen. Ein am Quai in Mertert befestigtes Binnenschiff hatte sich komplett gelöst und drohte die Mosel abzutreiben. Eine Person bemerkte dies und verständigte sofort den Notruf. Zusätzlich versuchte diese Person das Schiff auch wieder mit einem Tau zu befestigen.

Bei Ankunft der ersten Rettungskräften, befand sich das Heck des Schiffes mitten in der Mosel. Der Bug des Schiffes befand sich jedoch noch nahe genug an der Quaimauer, sodass das Schiff noch konnte befestigt werden und somit ein Abtreiben verhindert werden konnte. Mit dem Kran des RW 21 wurde das Boot 1 in die Mosel eingesetzt. Mit der Seilwinde des GW 21 wurde später das Heck des Schiffes wieder an das Ufer herangezogen. Somit konnte das Schiff auch am Heck am Ufer befestigt werden.

Zusätzlich vor Ort waren die Police Grand-Ducale und die Wasserschutzpolizei Trier.

Das teilte das "Centre d´Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert" mit.