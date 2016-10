Kurioser Unfall an der Basilika

Eine PKW-Fahrerin sorgte am Vormittag in Trier für Staunen bei den Passanten. Sie kollidierte gegen 09.25 Uhr, so unglücklich mit Metallpollern, dass sie ihr Fahrzeug „aufbockte“, berichtet die trierer Polizei.

Die 75 Jahre alte Fahrerin befuhr dem zufolge den Konstantinplatz in Richtung Mustorstraße. Aus bisher ungeklärten Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Eisenpollern, die den dortigen Parkplatz von der Fahrbahn trennen, schreibt die Polizei. Durch den Aufprall schlugen die Poller um, so dass der PKW schräg darauf hängen blieb.

"Dank hilfsbereiter Passanten konnte die Unfallverursacherin aus dem Fahrzeug geborgen werden. Allerdings erlitt die Dame einen Unfallschock und musste in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert werden", so die Polizei weiter.

Das Fahrzeug musste mittels des Krans eines Abschleppwagens von den Pollern gehoben werden. Die Polizei ermittelt noch wie genau der Unfall zustande kam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen: 0651/9779-3200