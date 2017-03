Gesundheitssystem: Trumps Entwurf gescheitert

Der Grund war, dass zahlreiche Abgeordnete von Trumps Republikanischer Partei sich dem Plan weiterhin widersetzten und damit keine Mehrheit vorhanden war.

Präsident Trump soll den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, um den Schritt gebeten haben. Die Republikaner hatten bis kurz vor Beginn der für den Nachmittag (Ortszeit) angesetzten Abstimmung nicht annähernd die erforderlichen 215 Stimmen beisammen. Trump hatte sich persönlich massiv aber vergebens tagelang dafür eingesetzt.

Der neue Präsident hatte die mit Spannung erwartete Abstimmung eigentlich zu seinem Triumph an einem symbolischen Tag machen wollen: Vor genau sieben Jahren hatte Obama die von den Republikanern so verhasste Gesundheitsreform mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Die Änderung war eines der wesentlichen Wahlkampfversprechen Trumps gewesen.