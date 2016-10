Was macht die Regierung fürs Lëtzebuergesch?

Das Luxemburgische ist hierzulande in den sozialen Medien omnipräsent. Irgendwo diskutiert immer irgendwer mit irgendwem über die Rolle des Lëtzebuergeschen. Angesichts der Komplexität des Themas bedürfe es jedoch einiger Fakten, stellt der LSAP-Abgeordnete in einer parlamentarischen Anfrage fest.

Für Cruchten bewege sich die Diskussion einerseits in einem Spektrum der nationalen Identität, andererseits sei das Luxemburgische ein Integrationselement und ein wichtiger Faktor der sozialen Kohäsion. Vor diesem Hintergrund stellt Cruchten zwei Fragen an die Regierung:

- Existieren im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich Regierungsinitiativen zur Förderung der Luxemburger Sprache?

- Wie definiert die Regierung die Rolle der Luxemburger Sprache in einem kulturellen beziehungsweise wissenschaftlichen Kontext?

Während die erste Frage ausführlich beantwortet wird, gibt es keine definitorischen Angaben zum Luxemburgisch und somit zur zweiten Frage. So heißt es knapp im letzten Abschnitt: "Mittels der unterschiedlichen Unterstützungen, Initiativen und Programme, die oben erwähnt werden, wird deutlich, dass die Regierung besonderen Wert auf das Erlernen, Verbreiten, Unterstützen und somit die Rolle der luxemburgischen Sprache im Bereich der Kultur sowie der Wissenschaft legt."

Was unternimmt die Regierung also konkret, um das Luxemburgische in der Kultur und Wissenschaft zu promoten?

Nicht weniger interessant ist die Hervorhebung der Regierung, dass das "Centre national de Littérature" (CNL) sich nicht ausschließlich auf das Luxemburgische beschränke: "In Luxemburg hat sich die Literatur stets in einem multilingualen Kontext entwickelt." Demnach gelte der Fokus des nationalen Literaturzentrums nicht nur dem Luxemburgischen, das neben den anderen Sprachen dennoch eine wichtige Rolle spiele.