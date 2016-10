Die Preise steigen wieder

Im Monat September haben die Preise (im Jahresvergleich) in Luxemburg um 0,4 Prozent zugelegt. Im Monat August waren die Preise in Luxemburg nur um 0,16 Prozent gestiegen. Das schreibt das statistische Institut Statec am Mittwoch in einer Pressemeldung.

Dass die Preissteigerungen nun wieder an Geschwindigkeit zulegen liegt vor allem am Ölpreis. Insgesamt waren die Preise für Ölprodukte im September 6,4 Prozent billiger als im September 2015 - im Monat August waren sie jedoch noch 11,8 Prozent billiger als vor einem Jahr.

Die wieder leicht anziehende Inflation hat aber ihre Vorzüge für Luxemburger Arbeitnehmer: „Es wird immer wahrscheinlicher, dass zum Ende dieses Jahres eine Indextranche ausbezahlt wird“, berichtete das Statistikamt vor einem Monat. Es wird derzeit mit einer Auszahlung im Monat Dezember gerechnet.