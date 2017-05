SPD sinkt in Umfrage auf niedrigsten Wert seit Schulz-Wahl

Weiterer Dämpfer für die SPD im Bund: In einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 27 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert in einer Insa-Umfrage seit der Wahl von Martin Schulz zum Parteichef und Kanzlerkandidaten.

Im Vergleich zur Vorwoche verliert die SPD damit 1,5 Punkte. Schon bei der Wahl in Schleswig-Holstein war die in dem Land regierende SPD am Sonntag nur auf 27,2 Prozent der Stimmen gekommen und landete damit knapp fünf Punkte hinter der CDU. CDU/CSU verbessern sich bei Insa um einen Zähler auf 35 Prozent.

Den dritten Platz teilen sich Linke und AfD mit jeweils zehn Prozent. Grüne und FDP erreichen sieben Prozent. Damit wäre im Bund neben einer großen Koalition auch ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP möglich, wie es in Schleswig-Holstein von der CDU angestrebt wird. "Die Stärke der Union und die Schwäche der SPD schafft Alternativen zur großen Koalition", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der "Bild".