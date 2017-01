Im Banne des Schlüsseljahrs – die Serie

Wie definiert der legendäre Historiker Francis Fukuyama das postfaktische Zeitalter? Wie will die umstrittene IWF-Präsidentin Christine Lagarde wirtschaftliche Ungleichheiten bekämpfen? Was versteht die Oxford-Forscherin Margaret MacMillan unter dem neuen Populismus und Princeton-Nahostexperte Bernard Haykel unter der Reform Saudi-Arabiens? Welche Werte will EU-Ratspräsident Donald Tusk verteidigen? Und wie will George Soros offene Gesellschaften verteidigen? Lesen Sie diese Woche die in Luxemburg exklusiven Beiträge im Tageblatt (16.-21.1.2017).

Hier einige der markantesten Aussagen aus den jeweiligen Beiträgen:

, Autor von "The End of History and the Last Man": Die Entstehung einer postfaktischen Welt (16.1.2017), Präsident des Europäischen Rates: Europas Werte sind seine beste Verteidigung (17.1.2017), Vorsteherin des St. Antony’s College der Universität Oxford: Das neue Jahr und der neue Populismus (18.1.2017), Chefin des Internationalen Währungsfonds: Die Herausforderung der wirtschaftlichen Inklusion (19.1.2017), Professor für Nahoststudien an der Princeton University: Kann sich Saudi-Arabien selbst reformieren? (20.1.2017), Chairman von Soros Fund Management und den Open Society Foundations: Wir müssen die offene Gesellschaft verteidigen (21.1.2017)