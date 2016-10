Falscher Bombenalarm legt Brüsseler Nordbahnhof lahm

Kurz nach 13 Uhr geht eine anonyme Bombendrohung am Nordbahnhof von Brüssel ein. Laut belgischen Medienberichten reagieren die Sicherheitsbehörden schnell und evakuierten die gar du Nord innerhalb von wenigen Minuten. Die Bombendrohung entpuppte sich wenig später als falscher Alarm.

Der Bahnbetrieb wurde inzwischen wieder aufgenommen, wie das belgische Bahnunternehmen SNCB mitteilt.

Eine zweite Bombendrohung war offenbar im Stadtteil Ixelles im Süden der Stadt eingegangen, wie verschiedene Medien berichten.

Bombscare just ended at Gare du Nord #Bruxelles #garedunord #bombalert pic.twitter.com/adHomCaR9l

Everything back to normal in Gare du Nord after bomb #alert #Brussels #Bombalert #garedunord pic.twitter.com/yjmhwcBQQo