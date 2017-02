Autobatterie, Werkzeuge, PKW...

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch, gegen 7.55 Uhr, in der rue Michel Thilges, in Wiltz, Zugang zum Gelände einer Werkstatt, die direkt an eine Tankstelle angebaut ist. Der Täter brach im Inneren des Gebäudes mehrereTüren auf, so die Polizei. Entwendet wurde aber lediglich eine Autobatterie. Im Raum Wiltz wurden bereits in der Vornacht Einbrüche sowie versuchte Einbrüche in Arztpraxen und in Lokale gemeldet.

In der Nacht zum Mittwoch wurde auch ein Einbruch in ein Haus in Petange begangen. Das Gebäude, in der rue de Linger, wird zurzeit renoviert. Die Unehrlichen verschafften sich durch die provisorische Garagenpforte Zugang zum Haus. Im Inneren wurden eine Betonmischmaschine, eine Trennscheibe sowie anderes Werkzeug entwendet.

Am frühen Mittwochmorgen, in der rue des Genêts, in Bridel, stellte ein Mann seinen Pkw auf dem Seitenstreifen vor seinem Haus ab. Heute Morgen stellte er fest, dass sein Wagen verschwunden ist. Beim gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen silbergrauen Range Rover mit den Erkennungstafeln 6449 (L). Das Auto hat ein schwarzes Dach, sowie getönte hintere Fenster.