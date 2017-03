Ältere Dame übersehen

Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen am Donnerstagmorgen in der Grand rue in Clerf rückwärts aus einer Parklücke. Er bemerkte nicht, dass gleichzeitig eine ältere Dame hinter dem Wagen über den Bürgersteig ging.

Als der Fahrer die Dame im Rückspiegel erblickte bremste er ab, konnte jedoch einen leichten Zusammenstoß nicht vermeiden.

Die Dame fiel zu Boden und zog sich hierbei eine leichte Verletzung zu. Zur Kontrolle wurde sie ins Krankenhaus gebracht.