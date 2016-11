Nachwuchs auf dem großherzoglichen Hof

Der Sohn von Prinz Félix und Prinzessin Claire sei in der Nacht von Sonntag auf Montag in Genf zur Welt gekommen, ließ der großherzogliche Hof am Montagmorgen wissen. Mutter und Kind seien gesund und wohlauf.

"Prinz Félix war während der Geburt bei seiner Frau", so die Pressemitteilung. Der Junge kam um 3 Uhr 59 in der "Clinique générale Beaulieu" in der Schweiz zur Welt. Die Großeltern würden sich natürlich auch über die Geburt freuen, wird in der Pressemitteilung weiter erklärt.

Es ist das zweite Kind des Prinzenpaar. Im Sommer 2014 war Amalia, die nun Schwester wird, in Luxemburg zur Welt gekommen.