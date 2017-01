Wann ist "normaler Berufsverkehr"?

Das "Phänomen", das diesem "Phänomen" wiederum zugrunde liegt, nennt sich Berufsverkehr – Alltag auf Luxemburgs Straßen und Autobahnen. Nur: wie definiert man Berufsverkehr? Seine Dichte? Was ist "normal" in Sachen Berufsverkehr? Und: von wann bis wann dauert er?

Dies alles ist interpretierbar ... und führt zu oben beschriebenem "Phänomen". Wenn das Zusammenspiel aus CITA, Polizeimeldungen und Angaben des Automobilclub ACL morgens oder Abends zu folgender Verkehrsmeldung führt: "Normalen Beruffstraffic op eisen Autobunnen", sollte man die Autobahnen vermeiden, wenn es denn noch möglich ist. Denn "normal" heißt in dem Fall Stau, oder zumindest Zähfluss. Wenn man dies weiß, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, wenn man beispielsweise nicht unbedingt regelmäßig zu diesen Uhrzeiten unterwegs ist, kann man schon mal Pech haben. Auch weil die Normalität des Wörtchens "normal" manchmal dazu führt, dass ... gar nichts in den Verkehrsmeldungen durchgegeben wird. Weil es ja "normal" ist.

Wobei die Uhrzeiten an sich auch problematisch sein können. Nachmittags kann es durchaus gegen 16.00 Uhr oder sogar schon früher in Richtung Esch oder in Richtung Düdelingen mal etwas länger dauern, morgens "verschiebt" sich das Ganze auch schon mal bis deutlich nach 9.00 Uhr. Auch hier kann es dann vorkommen, dass es keine Verkehrsmeldungen hierzu gibt.

Ein solches Beispiel gab es am Montagmorgen. In den Meldungen: ein Unfall auf der A1, einer auf der A7, und ein Fahrzeug auf der Pannenspur auf der A3 kurz vor dem Kreuz Gasperich. A4 und A6 kommen bis 9.30 Uhr nicht vor in den Meldungen ... und trotzdem fährt man dann um diese Uhrzeit kurz nach der Auffahrt Mamer auf der A6 in einen Stau/dichten Zähfluss, der bis zu den Autobahnkreuzen in Luxemburg reicht.

Dann auf der A4, rollt es wunderbar Richtung Esch. Die gute Laune wird gesteigert durch "Schadenfreude": auf der Gegenseite Stau und Zähfluss ohne Unterbrechung, ab Luxemburg bis nach Foetz! Im Verkehrsfunk: nichts.

Kurz vor 10.00 Uhr dann im Radio: Viel Berufsverkehrauf den "Hauptachsen", v.a. A3 und A6. Die Escher A4 wird dagegen nicht erwähnt. Obwohl ein Blick auf die Live-Bilder von Cita.lu gegen 10.10 Uhr immer noch sehr dichten Verkehr zeigt, wenn auch etwas weniger als zu dem Zeitpunkt auf der A3.

Einige Verkehrsmeldungen "mehr" könnten durchaus nichts schaden, damit alle Verkehrsteilnehmer – Luxemburger, Pendler, routinierte "Berufsverkehrer" aber auch die anderen, Ortskundige – versuchen könnten, den alltäglichen Stau zu umfahren ... sofern die Ausweichmöglichkeiten nicht auch bereits verstopft sind.