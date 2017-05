Mehr Fracht über Luxemburgs Himmel

In den ersten vier Monaten hat das Frachtvolumen am Flughafen Findel überproportional stark zugelegt. LuxAirport meldet einen Zuwachs um 16,4% in den Monaten Januar bis April 2017. Das ist von der Ladung her ein Plus von 286.000 Tonnen.

Der Flughafen Findel liegt damit über dem weltweiten Schnitt, der im selben Bemessungszeitraum einen Frachtzuwachs von 14% verzeichnet hat. In der genannten Periode stechen besonders die Monate März und April mit Steigerungen um 22,1% respektive 19,4% hervor. Ein solches Wachstum konnte seit dem Jahr 2008, dem Jahr der Finanzkrise, nicht mehr erreicht werden.

Nun muss diese Fracht aber auch abgefertigt werden können. Vier neue Stellplätze für Frachtflugzeuge sollen das möglich machen. Mit deren Bau wurde am Flughafen Findel bereits begonnen. Einmal fertiggestellt, sollen hier die Boeing 747-8 abgefertigt werden können. Eines dieser Areale zielt speziell auf die russischen Antonov 124 ab.

Die Fertigstellung soll in zwei Stufen erfolgen. Die ersten beiden Plätze sollen im April 2018 fertig sein, die beiden anderen im Oktober 2018. Das neue Vorfeld wird ausgestattet sein mit Betankungsanlagen, die ein sichereres und schnelleres Betanken der Frachtflugzeuge möglich machen.

LuxAirport, die Betreibergesellschaft des Flughafens Findel, hat auch ein neues Video online gestellt. Zu sehen gibt es spektakuläre, mit Drohnen und aus einem Hubschrauber heraus gefilmte Aufnahmen der Frachtabwicklung am Luxemburger Flughafen.