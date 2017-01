Mögliche Störungen

Auch am heutigen Mittwoch kann es zu Behinderungen auf der Strecke zwischen Thionville und Bettembourg kommen, warnt die CFL. Hintergrund ist ein Streik bei der französischen SNCF. Das Zugpersonal hat nach dem dritten Übergriff auf einen Schaffner (seit Weihnachten) auf der Strecke Luxemburg - Metz die Arbeit niedergelegt.

Bereits am Dienstagabend waren viele Züge von Luxemburg nach Lothringen ausgefallen. In den Feierabendstunden waren es mindestens zwölf. Zusätzlich zu dem Streik fiel gestern in Thionville noch der Strom am Bahnhof aus, was das Chaos noch vergrößerte.

Die CFL berichtet weiter, dass sie einen Bus-Dienst zwischen Thionville und Bettembourg einrichtet. Dennoch warnt sie auch vor möglichen Verspätungen auf der Straße.

Meldungen auf Twitter lassen jedoch darauf schließen, dass die Situation nicht zu schlimm ist:

@TER_Metz_Lux le 7:33 Metz-Lux part mnt, 7 min en retard — Martina (@9parisienne) January 4, 2017