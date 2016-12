Schlangenlinien und Küche in Flammen

In der Nacht auf Mittwoch meldete eine Frau der Notrufzentrale, dass sie sich hinter einem Fahrzeug befinde, das in Schlangenlinien auf der Autobahn A13 unterwegs sei.

Das Fahrzeug fuhr von Schengen in Richtung Petingen. Der Fahrer nahm anschließend die Ausfahrt Schifflingen. In Dudelange konnte eine Polizeistreife das gemeldete Fahrzeug aufhalten und kontrollieren.

Es war offensichtlich, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest fiel positiv aus. Der Führerschein wurde eingezogen.

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Brand in der allée du Carmel in Luxemburg. Ein Mann gab am Telefon an, dass er aufgrund der Rauchentwicklung nicht nach Draussen gelangen könnte.

Vor Ort stellten die Männer der Berufsfeuerwehr fest, dass es zu einem kleinen Feuer in der Küche kam. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner des Wohnhauses wurden zwischenzeitlich aus dem Gebäude evakuiert. Sie blieben unverletzt wurden jedoch in der Ambulanz untersucht.