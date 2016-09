Es wird wieder ernst

Langsam neigen sich die Sommerferien dem Ende zu. Gleich sitzen die Schüler wieder in den Klassensälen. In den öffentlichen Grundschulen werden es insgesamt 48.055 Schüler sein. In den privaten Einrichtungen sind es 121. Für einige ist diese Zeit vorbei. Sie freuen sich bei dieser "Rentrée" auf ganz neue Herausforderungen im Lyzeum.

1799 starten im "Classique", 2417 legen im "Technique" los und 506 gehen ins "Modulaire". Zwei besonders schlaue Köpfe werden sogar vorzeitig in die Sekundarschule geschickt. Damit werden sich in diesem Schuljahr insgesamt 37.193 Schüler durch die Lyzeen tümmeln. Davon besuchen 619 ein internationales Programm und nicht das des Ministeriums.

Die Schule mit den meisten Schülern wird in diesem Jahr das "Lycée technique de Bonnevoie" sein. Nicht weniger als 2004 Schüler werden die Einrichtung besuchen. Ganz dicht dahinter folgt das "Lycée technique Mathias Adam" mit nur einem Schüler weniger. Auch das "Lycée Classique Diekirch" rechnet in diesem Jahr mit immerhin 1922 Schülern.

Die "Rentrée" gilt nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer. In der Grundschule werden 5.830 Lehrer die Kinder betreuen und ausbilden. In der Sekundarschule sind es in diesem Jahr 4.290. Während in der Grundschule die meisten Lehrer weiblich sind (82,3 Prozent), ist die Verteilung in der Sekundarschule ausgeglichener (52 Prozent Frauen).