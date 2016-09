War Xavier Bettels Israelreise ein Fehler?

Die Reisen in den Nahen Osten waren eigentlich bisher eher Sache des Aussenministers. Anfang September war es allerdings Premierminister Xavier Bettel, der nach Israel reiste. Auf dem Programm standen vor allem Treffen mit Vertretern der israelischen Wirtschaft. Bettel traf aber auch den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

"Was auf dieser Reise geschehen ist, entspricht nicht dem Bild, das wir von der luxemburgischen Politik in Fragen des Konflikts hatten", so Martine Kleinberg, Präsidentin des CPJPO. Viele wichtige Punkte, wie beispielsweise die Verletzung des internationalen Rechts, seien nicht angesprochen worden. "Stellen wir hier die wirtschaftlichen Abkommen über unsere demokratischen Werte?", fragt sie sich.

Auch die Treffen mit den wirtschaftlichen Vertretern an sich sei nicht unproblematisch. Michel Legrand, Mitglied des Verwaltungsrates, weist darauf hin, dass viele israelische Firmen, unter anderem eine mit denen sich die luxemburgische Delegation traf, eng mit der israelischen Armee verflechtet sind. "Luxemburg sollte nicht mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten", erklärt er.

Sogar die Zusammenarbeit der luxemburgischen und der israelischen Universität sei nicht so unschuldig, wie sie auf den ersten Blick scheint. "Die Unis arbeiten ebenfalls mit der israelischen Armee zusammen", so die Erklärung von Nathalie Oberweis, Koordinatorin des CPJPO. Auch würden die arabischen Studenten systematisch diskriminiert werden. "Die Broschüren der Uni raten den ausländischen Studenten sogar ab, Ost-Jerusalem, also den palästinensischen Teil der Stadt, zu besuchen".

Dass der Premierminister die palästinensische Stadt Ramallah besucht habe, sei da nur ein kleiner Trost. "Die Stadt wird sogar von Palästinensern, mit denen wir im Kontakt sind, kritisch betrachtet", erklärt Nathalie Oberweis dem Tageblatt gegenüber. Viel interessanter wäre es für Bettel gewesen, wenn er die besetzten Gebiete besucht hätte, oder Menschenrechtsorganisationen getroffen hätte.