Frau wenige Stunden nach Unfall gestorben

Am Dienstagmorgen durchbricht auf der Verbindungsstraße zwischen Kreisverkehr Raemerich und Belval eine junge Frau mit ihrem Auto ein Absperrgitter und stürzte in ein Kühlbecken.

Der Wagen versinkt im Wasser. Rettungskräfte bergen die Frau aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung vor Ort kommt die Frau ins nächste Krankenhaus. Sie schwebte allerdings in akuter Lebensgefahr. Am Nachmittag meldet die Polizei, dass die 27-Jährige an den Folgen des Unfall gestorben ist.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Inzwischen hat sich auch der Ersthelfer bei der Polizei gemeldet. Der Mann war vor Eintreffen der Rettungskräfte ins Wasser ( ► Link ) gesprungen. Er hatte versucht, die Frau aus dem Auto zu ziehen - ohne Erfolg. Kurz darauf war er verschwunden. Die Polizei hatte um Hinweise zu dem Mann gebeten.

Wegen der Ermittlungen an der Unfallstelle, war die Verbindungsstraße zwischen Kreisverkehr Raemerich und Belval über Stunden gesperrt.