Vorsicht beim Geldabheben

Am 3. Dezember 2016 hob ein bislang unbekannter Täter eine größere Geldsumme mit einer gestohlenen Kreditkarte an einem Geldautomaten in Lintgen ab. Die Polizei bittet in diesem Fall um sachdienliche Hinweise. Zeugen sollen sich beim Notruf 113 oder der Polizeidienststelle in Mersch unter der Telfonnummer 4997-9500 melden.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei gestern noch einmal einige Verhaltensregeln veröffentlicht, um sich besser gegen Kreditkartenklau abzusichern. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die PIN-Nummer auf keinen Fall bei der Kreditkarte oder in der Handtasche aufbewahrt werden soll. Auch wer sich die Ziffern in falscher Reihenfolge aufschreibt, erleichtert den Dieben ihre Arbeit ungemein, so die Polizei.

Bei Drittpersonen, die sich auffällig beim Geldautomaten benehmen ist immer vorsicht geboten. Man soll die PIN-Nummer immer verdeckt eingegeben werden. Sollte die Kreditkare nach der Transaktion nicht wie gewohnt wieder aus dem Automaten kommen, soll man auf keinen Fall die Hilfe von Fremden annehmen, da es sich dort um Kreditkartenklau, das sogenannte Skimming handeln könnte. Der Begriff stammt aus dem Englischen, steht für einen Man-in-the-Middle-Angriff, der illegal die Daten von Kreditkarten oder Bankkarten zum Kreditkartenbetrug ausspäht.

Wenn möglich sollte man das Geld immer während der Öffnungszeiten der Bankinstituter abheben, so die Polizei in ihrer Mitteilung, außerdem sollt nie mehr Geld abgehoben werden, als im Laufe des Tages benötigt wird.

Wird man dennoch Opfer von einem Kreditkartenklau, dann soll man sich alle verdächtigen Personen merken und die Polizei sofort verständigen. Die Kreditkarte soll bei Unregelmässigkeiten sofort gesperrt werden.