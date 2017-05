Auf ein Bier mit dem Großherzog

Wie es sich für einen Staatsgast gehört, wurde Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am Dienstagmorgen vom großherzoglichen Paar auf dem Vorplatz des Palais in Empfang genommen. Nach den militärischen Ehren und dem Vortragen der Nationalhymnen standen Gespräche zwischen Portugals Staatschef und dem großherzoglichen sowie dem erbgroßherzoglichen Paar auf dem Programm.

Die Delegation



Marcelo Rebelo de Sousa wird begleitet von der Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten der Republik Portugal, Margarida Marques, vom Staatssekretär der portugiesischen Gemeinschaften, José Luís Carneiro, sowie von mehreren Mitgliedern der Nationalversammlung Portugals, darunter Carla Cruz, Carlos Alberto Gonçalves, Isabel Galriça Neto, Isabel Pires und Paulo Pisco.

Es folgte das Ablegen eines Blumenkranzes am Denkmal der luxemburgischen Solidarität – in Anwesenheit von Premier Xavier Bettel, der Staatssekretärin für Verteidigung Francine Closener sowie des Chefs des Armeestabes, General Romain Mancinelli. Im Anschluss wurde de Sousa von Grand-Duc Henri und Grande-Duchesse Maria Teresa zu einem Spaziergang über die Corniche begleitet.

Bereits am Montagabend gab es für den Staatsgast eine besondere Führung durch die Stadt. Großherzog Henri zog mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am späten Abend zu Fuß durch die Altstadt. Dabei ging es auch durch mehrere Kneipen. Für ein paar Bier war immer Zeit.

Aber weiter im Programm. Nach einem Mittagessen im großherzoglichen Palais stehen mehrere Treffen auf dem Programm der Staatsvisite. Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo trifft sich mit portugiesischen Abgeordneten und Außenminister Jean Asselborn mit Portugals Staatssekretären Margarida Marques und José Luís Carneiro. Danach empfängt Präsident de Sousa nacheinander Mars di Bartolomeo, Xavier Bettel und Jean Asselborn.

Weiter geht die Staatsvisite mit einer akademischen Sitzung im Cercle Cité mit Bürgermeisterin Lydie Polfer. Ein Galadinner am Abend im Palais rundet den ersten Tag der Visite ab.

Am Montagabend war Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa vom großherzoglichen Hofmarschall Lucien Weiler, dem Justizminister Felix Braz sowie von der Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen auf dem Flughafen Findel empfangen worden.

Am Mittwoch steht unter anderem ein Besuch im Schloss von Betzdorf - Sitz des Satellitenbetreibers SES - an. Im Anschluss werden die hohen Gäste aus Portugal in der "Maison du Savoir" an der uni.lu in Belval empfangen.

Am Donnerstag wird Portugals Präsident seinen Aufenthalt in Luxemburg als Privatperson verlängern. Auf dem Programm stehen der Besuch des portugiesischen Sprach- und Kulturinstituts Camoes, die Teilnahme an der Wallfahrt von "Notre-Dame de Fatima" in Wiltz und ein Treffen mit der portugiesischen Gemeinschaft im Lycée du Nord.