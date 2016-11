Ein Fest für Buchliebhaber und Leseratten

Jedes Jahr um diese Zeit füllen sich in Walferdingen die Hallen des Centre Prince Henri mit tausenden Literaturbegeisterten und Buchliebhaber, wenn es hei't die „Walfer Bicherdeeg“ haben gerufen.

Das von der Gemeinde Walferdingen organisierte Buchfestival gehört damit zu einen der wichtigsten kulturellen Veranstaltung in Luxemburg und der Großregion.

Das über die Jahre optimiertes Konzept setzt dabei auf eine bewährte Mischung von Neuvorstellungen, Begegnung mit Autoren und Verlagen, Lesungen sowie einen großen Gebrauchtbüchermarkt.

Besonders bei den Verlagen und Autoren aus Luxemburg und der Großregion gilt Walferdingen als sehr wichtiger Termin. Nirgendwo sonst haben sie eine solch gute Gelegenheit die ganze Bandbreite ihres Schaffens zu präsentieren.

Neben den bekannten Verlagen mit ihren Autoren fanden sich auch Schriftsteller, welche ihre Werke in Eigenauflage anbieten. Ein ganzes Spektrum an Themen wurde bei den „Walfer Bicherdeeg“ präsentiert.

Von Krimis, Romanen über Bücher für das leibliche Wohl oder geschichtliche Ereignisse bis hin zu Photographie, Prosa und feinste Gedichte war in Walferdingen alles zu finden, was des Lesers Herz begehrt.

Auch Liebhaber der gezeichneten „Literatur“, dem Comic, kamen auf ihre Kosten. Eine persönliche Widmung oder eine Karikatur im gerade erworbenen Buch standen bei den Fans und Leseratten hoch im Kurs. Ein kleiner Plausch mit dem Autor gab es als besonderes Sahnehäubchen noch obendrauf.

Ein weiterer großer Anziehungspunkt waren die zahlreiche Verkaufsstände mit gebrauchten oder antiquarischen Bücher. Längst Vergriffenes, Seltenes oder einfach nur günstiges wurde hier rege gehandelt und gefeilscht. So sah man schließlich viele Besucher mit zufriedenen Gesichter und vollen Tüten mit „Neuerwerbungen“ oder alten „Schätzchen“ von dannen ziehen.

Ein besonders Erlebnis waren auch die Lesungen. Es war schon ein ganz „intimes“ Gefühl, dem Schriftsteller mit eigener Stimme sein Geschriebenes vortragen zu hören. Für große oder auch kleine Besucher gab es solche Lesungen.

Wie gewohnt fand man in Walferdingen auch reichlich Auswahl an Kinderbücher. Nicht nur Autoren oder Händler waren vertreten. Auch Bibliotheken, Literaturhäuser oder alles was im weitesten Sinne mit Literatur oder Geschriebenes zu tun, hatte den Weg am Wochenende gefunden, um sich und ihre Arbeit dem zahlreichen Publikum zu präsentieren.