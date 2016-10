Auto gegen Motorrad: Ein Schwerverletzter

In der Ortschaft Sandweiler kam es am Montagnachmittag gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung der rue Principale mit der rue du Cimetière zu einem Verkehrsunfall. Eine Automobilistin, die aus Richtung Luxemburg kam und die Hauptstraße befuhr, wollte nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog.