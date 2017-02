Angekündigte Strompanne sorgt für Verwirrung

Wie die Polizei mitteilt, gehen am Mittwochmorgen viele Telefonanrufe aus Bereldingen bei ihr ein. Die Besorgten gehen von einer größeren Strompanne aus, wollen sich bei der Polizei erkundigen.

Dort bekommen sie dann auch die nötige Entwarnung zu hören. Denn es handelt sich nicht um eine Panne – sondern um angekündigte arbeiten am Stromnetz. Die Polizei weist darauf hin, dass die Arbeiten am Mittwoch gegen 9.00 Uhr abgeschlossen sein sollen.

Doch auch am Donnerstag wird von 7.00 bis 9.00 Uhr am Netz gearbeitet. Die nächste „Panne“ könnte also schon vorprogrammiert sein …